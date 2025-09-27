Зачем ВСУ отдельные штурмовые войска: Сырский расставил точки над "і"

Об этом рассказал главнокомандующий Александр Сырский во время общения с журналистами, передает 24 Канал. Штурмовые войска будут элементом повышения наступательного потенциала.

Почему создают штурмовые войска?

Комментируя штурмовые войска, как отдельный род войск, отличный от десантно-штурмовых войск, Сырский заметил, что у нас война высоких технологий и дронов.

Мы постоянно ищем те формы, способы, структуры, методы ведения боевых действий, которые приносят наибольший успех. Год назад мы впервые использовали штурмовые подразделения в наступательной операции. Это были 33-й и 225-й штурмовые батальоны на Курщине,

– отметил он.

Главком рассказал, что эти батальоны первыми зашли на территорию врага, прорвав его оборону на границе.

Они показали свою эффективность в плане мобильных действий, опережении действий врага, использование не тактики наступления с фронта, а в первую очередь действиями мелких штурмовых групп, окружая противника с флангов, мероприятий в тыл.

"И эта успешность была подтверждена соотношением потерь противника и нашими потерями. Так, у противника потери в разы больше наших", – отметил Сырский.

Как добавил главнокомандующий, впоследствии на Покровском направлении очень эффективно показал себя 425-й штурмовой батальон.

