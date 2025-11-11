У меня был допрос, – экс-мэр Херсона рассказал, как в плену узнал об освобождении города

Три года назад Силы обороны освободили Херсон от российской оккупации. Долгое время россияне не хотели мириться с проигрышем, поэтому украинским пленным об этом даже не рассказывали.

Бывший мэр Херсона освобожден из плена Владимир Миколаенко в эфире 24 Канала вспомнил, что услышал эту радостную весть значительно позже. Он отмечает, что 11 ноября останется для него праздником на всю жизнь.

Как услышал об освобождении Херсона?

По словам Миколаенко, именно 11 ноября теперь является самым большим праздником для всех херсонцев. Именно тогда они освободились от российской оккупации. До сих пор ему очень жаль, что в этот день он не мог быть со своими людьми.

Я никогда не сомневался, что Херсон освобожден. Было четкое ощущение, что Херсон украинский, но россияне всегда нас убеждали, что вся Украина якобы захвачена, что Херсонская, Запорожская области якобы стали российскими,

– вспомнил Владимир Миколаенко.

Кроме этого оккупанты постоянно врали якобы люди в этих областях очень радуются от присоединения, хотят быть с Россией. Конечно, никто в это не верил, а во лжи оккупантов бывший мэр Херсона окончательно убедился в мае 2023 года. Тогда он был на очередном допросе.

"После допроса я спросил – чей Херсон? И мне ответили, что украинский, но область российская. Тогда я понимал, что если Херсон украинский, то и Херсонщина, а потом Крым также будут украинскими", – добавил Миколаенко.

В ответ россиянин спросил пленного, или их здесь кормят. Миколаенко решил не отвечать, на что услышал: "Я и так все вижу"... Когда он вернулся в камеру, то был очень счастливым, уже даже меньше чувствовал свою неволю и сразу рассказал радостную новость другим пленным.

"Все очень радовались, потому что понимали, что большой областной центр, который был под оккупацией, россияне не смогли удержать. Все рассказы оккупантов оказались ложью", – подчеркнул Владимир Миколаенко.

Освобождение Херсона: как это было?