Украина систематически наносит удар по военным объектам во временно оккупированном Крыму. Уже даже есть предположения, что Силы обороны могут планировать масштабную операцию по освобождению полуострова.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. По его словам, Украина способна освободить Крым от российских оккупантов. Но для этого должно совпасть много различных факторов.

К теме Россияне этого больше всего боятся: как Украине удалось остановить перевозку бензина в Крым

Что сейчас происходит в Крыму?

Как отметил британский полковник в отставке, Силы обороны Украины "проредили" несколько важных радиолокационных зон на полуострове. Это дает больше возможностей для маневра во время ударов по Крыму.

Не стоит забывать и о Керченском мосте. Если Украина таки сможет его уничтожить, то полуостров фактически окажется изолированным.

Это возможно. Российская армия постепенно исчерпывает себя. Поэтому сейчас есть удачный момент, чтобы маневрировать и атаковать. Если Украина сможет сосредоточить достаточные силы на Крым, то это возможно достичь,

– сказал Гемиш де Бреттон-Гордон.

Несмотря на это, украинские эксперты считают, что сейчас вообще не стоит говорить о масштабной операции по освобождению Крыма. Это понятно, учитывая то, что на Востоке сейчас сложная ситуация.

Взрывы в Крыму: кратко