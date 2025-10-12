Україна систематично завдає удар по військових об'єктах в тимчасово окупованому Криму. Вже навіть є припущення, що Сили оборони можуть планувати масштабну операцію зі звільнення півострова.

Про це 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон. За його словами, Україна здатна звільнити Крим від російських окупантів. Але для цього має збігтися багато різних факторів.

Що зараз відбувається в Криму?

Як наголосив британський полковник у відставці, Сили оборони України "прорідили" кілька важливих радіолокаційних зон на півострові. Це дає більше можливостей для маневру під час ударів по Криму.

Не варто забувати і про Керченський міст. Якщо Україна таки зможе його знищити, то півострів фактично опиниться ізольованим.

Це можливо. Російська армія поступово вичерпує себе. Тому зараз є вдалий момент, щоб маневрувати та атакувати. Якщо Україна зможе зосередити достатні сили на Крим, то це можливо досягнути,

– сказав Геміш де Бреттон-Гордон.

Попри це, українські експерти вважають, що зараз взагалі не варто говорити про масштабну операцію зі звільнення Криму. Це зрозуміло, враховуючи те, що на Сході зараз складна ситуація.

Вибухи в Криму: коротко