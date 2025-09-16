Многие понимали, что полномасштабное вторжение России против Украины произойдет. Но все же были вещи, которые стали неприятным "сюрпризом".

Об этом в эфире 24 Канала рассказал освобожденный из плена бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко. По его словам, перед началом полномасштабного вторжения все ожидали, что Россия начнет военные действия против Украины. И все же не все удалось просчитать.

Верил ли в возможность полномасштабной войны?

Как отметил Миколаенко, в феврале 2022 года возникало ощущение, что Россия усилит агрессию в отношении Украины. Однако были предположения, что все ограничится Востоком Украины.

Фактически все ожидали, что будут какие-то военные действия; что будет война. Но были сомнения, что все начнется с разных сторон. Когда они пошли и с территории Беларуси, и из Крыма, то это было несколько неожиданно,

– сказал Миколаенко.

24 февраля сразу стало понятно, что началось полномасштабное вторжение. Тогда российские вертолеты ударили по складам топлива в Чернобаевке. Сам населенный пункт расположен в 5-7 километрах от Херсона, но весь город видел дым и понимал – началась полномасштабная война.

Сама Херсонская территориальная оборона фактически формировалась в начале полномасштабной войны. По состоянию на 24 февраля руководство уже было, а личного состава – нет. В тот же день огромное количество людей пришло в военкоматы с желанием защищать город.

Тогда даже не всех взяли, кто хотел. Несколько автобусов уже на вечер отправили в один из поселков возле Антоновского моста. Там раздали оружие и поставили задачу. К сожалению, сопротивляться автоматами против танков, которые шли огромными колоннами, было невозможно,

– подчеркнул Миколаенко.

Что известно о Владимире Миколаенко?