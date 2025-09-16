Багато хто розумів, що повномасштабне вторгнення Росії проти України відбудеться. Але все ж були речі, які стали неприємним "сюрпризом".

Про це в ефірі 24 Каналу розповів звільнений з полону колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко. За його словами, перед початком повномасштабного вторгнення усі очікували, що Росія почне військові дії проти України. Та все ж не все вдалося прорахувати.

Чи вірив у можливість повномасштабної війни?

Як наголосив Миколаєнко, у лютому 2022 року виникало відчуття, що Росія посилить агресію щодо України. Однак були припущення, що все обмежиться Сходом України.

Фактично всі очікували, що будуть якісь військові дії; що буде війна. Але були сумніви, що все почнеться з різних боків. Коли вони пішли і з території Білорусі, і з Криму, то це було дещо несподівано,

– сказав Миколаєнко.

24 лютого одразу стало зрозуміло, що почалося повномасштабне вторгнення. Тоді російські гелікоптери вдарили по складах палива у Чорнобаївці. Сам населений пункт розташований за 5-7 кілометрів від Херсона, але все місто бачило дим і розуміло – почалася повномасштабна війна.

Сама Херсонська територіальна оборона фактично формувалася на початку повномасштабної війни. Станом на 24 лютого керівництво вже було, а особового складу – ні. Того ж дні величезна кількість людей прийшла до військкоматів з бажанням захищати місто.

Тоді навіть не всіх взяли, хто хотів. Кілька автобусів вже на вечір відправили в одне з селищ біля Антонівського мосту. Там роздали зброю та поставили завдання. На жаль, чинити опір автоматами проти танків, які йшли величезними колонами, було неможливо,

– підкреслив Миколаєнко.

