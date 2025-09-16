Об этом в эфире 24 Канала рассказал освобожденный из плена бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко. По его словам, перед началом полномасштабного вторжения все ожидали, что Россия начнет военные действия против Украины. И все же не все удалось просчитать.
Верил ли в возможность полномасштабной войны?
Как отметил Миколаенко, в феврале 2022 года возникало ощущение, что Россия усилит агрессию в отношении Украины. Однако были предположения, что все ограничится Востоком Украины.
Фактически все ожидали, что будут какие-то военные действия; что будет война. Но были сомнения, что все начнется с разных сторон. Когда они пошли и с территории Беларуси, и из Крыма, то это было несколько неожиданно,
– сказал Миколаенко.
24 февраля сразу стало понятно, что началось полномасштабное вторжение. Тогда российские вертолеты ударили по складам топлива в Чернобаевке. Сам населенный пункт расположен в 5-7 километрах от Херсона, но весь город видел дым и понимал – началась полномасштабная война.
Сама Херсонская территориальная оборона фактически формировалась в начале полномасштабной войны. По состоянию на 24 февраля руководство уже было, а личного состава – нет. В тот же день огромное количество людей пришло в военкоматы с желанием защищать город.
Тогда даже не всех взяли, кто хотел. Несколько автобусов уже на вечер отправили в один из поселков возле Антоновского моста. Там раздали оружие и поставили задачу. К сожалению, сопротивляться автоматами против танков, которые шли огромными колоннами, было невозможно,
– подчеркнул Миколаенко.
Что известно о Владимире Миколаенко?
- 24 августа бывший городской голова Херсона Владимир Миколаенко был освобожден из российского плена. Оккупанты похитили его в апреле 2022 года.
- Российская ФСБ предлагала ему возглавить оккупационную администрацию. Он отказался сотрудничать с россиянами. Поэтому они его пытали в плену. Потом оккупанты выбрали бывшего регионала Владимира Сальдо.
- Господин Миколаенко рассказал о пытках в российском плену. Оккупанты трижды ломали ему ребра.