Сестра детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова заявила, что их отца унизили на суде. Прокуратура изучит обстоятельства инцидента.

Мария Магамедрасулова в комментарии "Украинской правде" рассказала, что ее отца Сентябра Магамедрасулова перед заседанием, которое должно было состояться 8 сентября в Киевском апелляционном суде, примерно 6 – 8 человек в форме завели в комнату, приказали раздеться догола и начали проверять с помощью различных приборов, передает 24 Канал.

Что известно об инциденте с раздеванием догола отца детектива НАБУ?

По словам женщины, это делалось для того, чтобы унизить ее отца и морально уничтожить брата, который точно узнает об этом случае. Магамедрасулова заметила, что 65-летний отец не сразу рассказал ей о том, что произошло во время проверки. Мужчина заявил, что после такого стресса больше не пойдет на суд.

В комментарии "Громадському" в суде заявили, что во время судебного заседания Сентябр Магомедрасулов не жаловался на неправомерные действия во время конвоирования.

В то же время там отметили, что передали информацию о возможном унижении человеческого достоинства и нарушении прав человека в отношении Магомедрасулова прокурору и в Киевскую городскую прокуратуру.

В суде добавили, что судебное заседание 8 сентября состоялось с участием Сентябра Магомедрасулова и в дальнейшем было отложено на 17 сентября.

Что известно о деле Магамедрасуловых?