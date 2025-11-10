Укр Рус
Ограничения продолжаются: как будут отключать свет 11 ноября
10 ноября, 19:45
Ограничения продолжаются: как будут отключать свет 11 ноября

София Рожик
Основные тезисы
  • 11 ноября ограничения электроэнергии продлятся целые сутки для бытовых и промышленных потребителей.
  • Время и объем ограничений могут измениться, поэтому рекомендуется следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго.

Во вторник, 11 ноября, в большинстве регионов Украины снова будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Причина такого шага - последствия массированных ракетно-дронных атак России на украинские энергообъекты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Как будут выключать свет 11 ноября?

11 ноября ограничения будут продолжаться все сутки.

Время и объем установлен следующим образом:

  • с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 3,5 очередей для бытовых потребителей,

  • с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.

Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго.

Энергетики просят, когда электроэнергия появляется по графику, потреблять ее экономно.

Ситуация в энергосистеме: последние новости

  • Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в комментарии 24 Канала заметил, что в западных областях меньший риск отключений света из-за того, что они имеют лучший доступ к импорту электроэнергии. Этого нельзя сказать, например, о Сумах, Харькове или Чернигове.

  • Он добавил, что из-за атак России Украина будет жить в условиях графиков отключений света по меньшей мере несколько следующих месяцев.

  • В то же время эксперты отмечают, что некоторые повреждения после обстрелов уже не подлежат ремонту, но ситуация далека от катастрофической.