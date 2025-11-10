Ограничения продолжаются: как будут отключать свет 11 ноября

Во вторник, 11 ноября, в большинстве регионов Украины снова будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Причина такого шага - последствия массированных ракетно-дронных атак России на украинские энергообъекты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Как будут выключать свет 11 ноября?

11 ноября ограничения будут продолжаться все сутки.

Время и объем установлен следующим образом:

с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 3,5 очередей для бытовых потребителей,

с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.

Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго.

Энергетики просят, когда электроэнергия появляется по графику, потреблять ее экономно.

