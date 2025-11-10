Укр Рус
Новини України Обмеження тривають: як відключатимуть світло 11 листопада
10 листопада, 19:45
Обмеження тривають: як відключатимуть світло 11 листопада

Софія Рожик
Основні тези
  • 11 листопада обмеження електроенергії триватимуть цілу добу для побутових та промислових споживачів.
  • Час та обсяг обмежень можуть змінитися, тому рекомендується слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках обленерго.

У вівторок, 11 листопада, у більшості регіонів України знову будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Причина такого кроку – наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на українські енергооб'єкти.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укренерго.

Як вимикатимуть світло 11 листопада?

11 листопада обмеження триватимуть усю добу.

Час і обсяг встановлений наступним чином:

  • з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 3,5 черг для побутових споживачів,

  • з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.

Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго.

Енергетики просять, коли електроенергія з’являється за графіком, споживати її ощадливо.

Ситуація в енергосистемі: останні новини

  • Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев у коментарі 24 Каналу зауважив, що у західних областях менший ризик відключень світла через те, що вони мають кращий доступ до імпорту електроенергії. Цього не можна сказати, наприклад, про Суми, Харків чи Чернігів.

  • Він додав, що через атаки Росії Україна житиме в умовах графіків відключень світла щонайменше декілька наступних місяців.

  • Водночас експерти зауважують, що деякі пошкодження після обстрілів вже не підлягають ремонту, але ситуація далека від катастрофічної.