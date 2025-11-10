Обмеження тривають: як відключатимуть світло 11 листопада

У вівторок, 11 листопада, у більшості регіонів України знову будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Причина такого кроку – наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на українські енергооб'єкти.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укренерго.

Як вимикатимуть світло 11 листопада?

11 листопада обмеження триватимуть усю добу.

Час і обсяг встановлений наступним чином:

з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 3,5 черг для побутових споживачів,

з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.

Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго.

Енергетики просять, коли електроенергія з’являється за графіком, споживати її ощадливо.

Ситуація в енергосистемі: останні новини