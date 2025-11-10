Обмеження тривають: як відключатимуть світло 11 листопада
- 11 листопада обмеження електроенергії триватимуть цілу добу для побутових та промислових споживачів.
- Час та обсяг обмежень можуть змінитися, тому рекомендується слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках обленерго.
У вівторок, 11 листопада, у більшості регіонів України знову будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Причина такого кроку – наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на українські енергооб'єкти.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укренерго.
Дивіться також Графіки вже стали менші, ми працюємо над тим, щоб їх мінімізувати, – міністр енергетики
Як вимикатимуть світло 11 листопада?
11 листопада обмеження триватимуть усю добу.
Час і обсяг встановлений наступним чином:
з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 3,5 черг для побутових споживачів,
з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.
Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго.
Енергетики просять, коли електроенергія з’являється за графіком, споживати її ощадливо.
Ситуація в енергосистемі: останні новини
Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев у коментарі 24 Каналу зауважив, що у західних областях менший ризик відключень світла через те, що вони мають кращий доступ до імпорту електроенергії. Цього не можна сказати, наприклад, про Суми, Харків чи Чернігів.
Він додав, що через атаки Росії Україна житиме в умовах графіків відключень світла щонайменше декілька наступних місяців.
Водночас експерти зауважують, що деякі пошкодження після обстрілів вже не підлягають ремонту, але ситуація далека від катастрофічної.