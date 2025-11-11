Укр Рус
11 ноября, 18:11
Как будут выключать свет 12 ноября

София Рожик

В среду, 12 ноября, снова в большинстве регионов Украины будут применять меры ограничения потребления электроэнергии. Причина – последствия массированного террора России на украинские энергообъекты

В Укрэнерго рассказали, какими будут ограничения в среду, передает 24 Канал.

Время и объем применения ограничений 12 ноября будут такими:

  • с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей для бытовых стожителей,

  • с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

 

 