Как будут выключать свет 12 ноября

В среду, 12 ноября, снова в большинстве регионов Украины будут применять меры ограничения потребления электроэнергии. Причина – последствия массированного террора России на украинские энергообъекты

В Укрэнерго рассказали, какими будут ограничения в среду, передает 24 Канал. Смотрите также Перешли на концентрированные обстрелы, – экс-сотрудник СБУ назвал важную деталь тактики россиян Время и объем применения ограничений 12 ноября будут такими: с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей для бытовых стожителей,

с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.