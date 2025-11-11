Укр Рус
11 листопада, 18:11
2

Як вимикатимуть світло 12 листопада

Софія Рожик
Основні тези
  • 12 листопада відключення світла триватимуть протягом усієї доби з обсягом від 2 до 4 черг для побутових та промислових споживачів.
  • Час та обсяг обмежень можуть змінитися, тому важливо стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго.

У середу, 12 листопада, знову у більшості регіонів України застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Причина – наслідки масованого терору Росії на українські енергооб'єкти

В Укренерго розповіли, якими будуть обмеження у середу, передає 24 Канал.

Як відключатимуть світло 12 листопада?

12 листопада відключення світла будуть тривати впродовж усієї доби.

Час і обсяг застосування обмежень такі:

  • з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг для побутових споживачів,

  • з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Варто стежити за інформацією на офіційних сторінках ваших обленерго. 

Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
– просять енергетики.

