Як вимикатимуть світло 12 листопада
- 12 листопада відключення світла триватимуть протягом усієї доби з обсягом від 2 до 4 черг для побутових та промислових споживачів.
- Час та обсяг обмежень можуть змінитися, тому важливо стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго.
У середу, 12 листопада, знову у більшості регіонів України застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Причина – наслідки масованого терору Росії на українські енергооб'єкти
В Укренерго розповіли, якими будуть обмеження у середу, передає 24 Канал.
Як відключатимуть світло 12 листопада?
12 листопада відключення світла будуть тривати впродовж усієї доби.
Час і обсяг застосування обмежень такі:
з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг для побутових споживачів,
з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Варто стежити за інформацією на офіційних сторінках ваших обленерго.
Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
– просять енергетики.
Ситуація в енергетиці: останні новини
Міністерка енергетики Гринчук 10 листопада заявила, що графіки відключень світла в Україні вже скоротили після оперативного ремонту.
Раніше експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев у коментарі 24 Каналу пояснював, що у західних областях менший ризик відключень через кращий доступ до імпорту електроенергії.
Рябцев також зауважив, що через російські обстріли Україна житиме в умовах графіків відключень світла щонайменше декілька наступних місяців.