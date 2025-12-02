В Украине запланированы отключения электроэнергии: чего ждать 3 декабря

Вследствие российских атак ситуация в украинской энергосистеме остается сложной. Поэтому в среду, 3 декабря, снова будут применяться графики почасовых отключений по всей Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Как будут выключать свет 3 декабря?

Укрэнерго сообщает, что из-за последствий массовых российских атак на энергообъекты в среду, 3 декабря, во всех регионах Украины будут применены меры ограничения потребления электроэнергии.

Свет будут выключать с 00:00 до 23:59, с объемом от 0,5 до 3 очередей. В то же время ограничения мощностей для промышленных потребителей будут действовать в течение всего дня в таких же временных пределах.

Энергетики призывают потребителей пользоваться электроэнергией экономно в периоды включений, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы.

Обратите внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Энергетики напоминают следить за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

В каких регионах ситуация со светом самая сложная?