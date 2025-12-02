В Україні заплановано відключення електроенергії: чого чекати 3 грудня

Внаслідок російських атак ситуація в українській енергосистемі залишається складною. Тож в середу, 3 грудня, знову застосовуватимуться графіки погодинних відключень у всій Україні.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укренерго.

Як вимикатимуть світло 3 грудня?

Укренерго повідомляє, що через наслідки масових російських атак на енергооб'єкти в середу, 3 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії.

Світло вимикатимуть з 00:00 до 23:59, з обсягом від 0,5 до 3 черг. Водночас обмеження потужностей для промислових споживачів діятимуть протягом усього дня у таких же часових межах.

Енергетики закликають споживачів користуватись електроенергією ощадливо у періоди включень, аби забезпечити стабільність енергосистеми.

Зверніть увагу! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Енергетики нагадують стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

В яких регіонах ситуація зі світлом найскладніша?