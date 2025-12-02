В Україні заплановано відключення електроенергії: чого чекати 3 грудня
- 3 грудня в Україні будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії.
- Це пов'язано зі складною ситуацією в енергосистемі через російські атаки.
Внаслідок російських атак ситуація в українській енергосистемі залишається складною. Тож в середу, 3 грудня, знову застосовуватимуться графіки погодинних відключень у всій Україні.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укренерго.
Як вимикатимуть світло 3 грудня?
Укренерго повідомляє, що через наслідки масових російських атак на енергооб'єкти в середу, 3 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії.
Світло вимикатимуть з 00:00 до 23:59, з обсягом від 0,5 до 3 черг. Водночас обмеження потужностей для промислових споживачів діятимуть протягом усього дня у таких же часових межах.
Енергетики закликають споживачів користуватись електроенергією ощадливо у періоди включень, аби забезпечити стабільність енергосистеми.
Зверніть увагу! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Енергетики нагадують стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
В яких регіонах ситуація зі світлом найскладніша?
За словами кореспондентки з Харкова Анни Черненко, Харків потерпає від масштабних перебоїв в енергосистемі. Станом на кінець листопада частина міста залишилась без тепла та води, а графіки відключень змінюються погодинно.
Раніше експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев зазначав, що у критичній ситуації міста, які знаходяться поблизу фронту – їх частіше обстрілюють ворожі сили. Це унеможливлює ремонт та швидке відновлення послуг.
Водночас глава правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що найважча ситуація зі світлом наразі у Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій області, а також в Одеській області.