Як вимикатимуть світло 2 грудня?

За розпорядженням Укренерго, у вівторок, 2 грудня, в Україні знову введуть обмеження на споживання електроенергії. Світло вимикатимуть у всіх регіонах країни.

З 00:00 до 23:59 для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень. Зазначають, що світло вимикатимуть обсягом від 0,5 до 3 черг одночасно.

Щодо промисловості, то в той самий час діятимуть графіки обмеження потужностей.

Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,

– закликали енергетики.

В Укренерго нагадали, що причиною відключень є наслідки, спричинені російськими масованими атаками на енергооб'єкти України.

Зверніть увагу! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Енергетики нагадують стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Чи атакувала Росія енергетику нещодавно?