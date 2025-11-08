Россия снова массированно ударила по энергетике: какие города остались без света

В ночь на субботу, 8 ноября, российские военные в очередной раз атаковали Украину. В частности, вражеские ракеты и дроны летели на объекты энергетической инфраструктуры.

В ряде областей введены аварийные отключения света. О последствиях удара противника – читайте в материале 24 Канала.

Какие города Украины остались без света?

Харьков

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил об ощутимом дефиците электроэнергии в городе. Поэтому "Укрэнерго" вынуждено вводить аварийные отключения.

Кроме того, из-за недостатка напряжения в определенных районах возможны временные перебои с водоснабжением. Однако коммунальные службы делают все, чтобы восстанавливать подачу.

Метро работает в режиме укрытия. Наземный электротранспорт заменен автобусными маршрутами,

– добавил мэр Харькова.

Напомним, в городе действуют Пункты несокрушимости. "Там есть тепло, свет, горячий чай и люди, которые никогда не оставят вас одних", – отметил Терехов.

Кременчуг

Одним из направлений вражеского удара также стала Полтавщина. Взрывы там прозвучали утром после предупреждения о движении группы ракет.

Позже мэр Кременчуга Виталий Малецкий рассказал о последствиях атаки. Электроснабжение отсутствует по всей территории города, поэтому власть разворачивает Пункты несокрушимости.

Все коммунальные и аварийные службы привлечены к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и работают в усиленном режиме,

– рассказал городской голова.

Кроме того, в Кременчуге ввели графики подачи воды. Водоканал перешел на работу в режиме резервного питания с помощью мощных генераторов.

Горишние Плавни

В режиме чрезвычайной ситуации на Полтавщине также Горишние Плавни. После ударов по энергетической инфраструктуре город обесточен.

Коммунальщики проводят подготовительные работы для возобновления поставок воды, водоотведения и тепловой энергии. "Быстрого восстановления электроснабжения пока не ожидают", – добавили в горсовете.

Сумы

Более того, перебои электроснабжения зафиксировали в Сумах. Из-за российской атаки с 07:30 обесточены несколько объектов водоканала.

Потребителей просят с пониманием отнестись к временному отсутствию водоснабжения.

Одесская область

По состоянию на утро без света остались более 700 абонентов в Одесской области. Перед этим российские дроны ударили по объекту электроэнергетики на юге области.

Сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения в населенном пункте,

– говорится в сообщении.

Что известно о других последствиях атаки?