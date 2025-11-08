Россия снова массированно ударила по энергетике: какие города остались без света
- Российские атаки 8 ноября привели к отключениям электроэнергии в Харькове, Сумах, на Полтавщине и Одесской области.
- В городах разворачивают Пункты несокрушимости, а коммунальщики работают над восстановлением поставок электроэнергии и воды.
В ночь на субботу, 8 ноября, российские военные в очередной раз атаковали Украину. В частности, вражеские ракеты и дроны летели на объекты энергетической инфраструктуры.
В ряде областей введены аварийные отключения света. О последствиях удара противника – читайте в материале 24 Канала.
Какие города Украины остались без света?
- Харьков
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил об ощутимом дефиците электроэнергии в городе. Поэтому "Укрэнерго" вынуждено вводить аварийные отключения.
Кроме того, из-за недостатка напряжения в определенных районах возможны временные перебои с водоснабжением. Однако коммунальные службы делают все, чтобы восстанавливать подачу.
Метро работает в режиме укрытия. Наземный электротранспорт заменен автобусными маршрутами,
– добавил мэр Харькова.
Напомним, в городе действуют Пункты несокрушимости. "Там есть тепло, свет, горячий чай и люди, которые никогда не оставят вас одних", – отметил Терехов.
- Кременчуг
Одним из направлений вражеского удара также стала Полтавщина. Взрывы там прозвучали утром после предупреждения о движении группы ракет.
Позже мэр Кременчуга Виталий Малецкий рассказал о последствиях атаки. Электроснабжение отсутствует по всей территории города, поэтому власть разворачивает Пункты несокрушимости.
Все коммунальные и аварийные службы привлечены к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и работают в усиленном режиме,
– рассказал городской голова.
Кроме того, в Кременчуге ввели графики подачи воды. Водоканал перешел на работу в режиме резервного питания с помощью мощных генераторов.
- Горишние Плавни
В режиме чрезвычайной ситуации на Полтавщине также Горишние Плавни. После ударов по энергетической инфраструктуре город обесточен.
Коммунальщики проводят подготовительные работы для возобновления поставок воды, водоотведения и тепловой энергии. "Быстрого восстановления электроснабжения пока не ожидают", – добавили в горсовете.
- Сумы
Более того, перебои электроснабжения зафиксировали в Сумах. Из-за российской атаки с 07:30 обесточены несколько объектов водоканала.
Потребителей просят с пониманием отнестись к временному отсутствию водоснабжения.
- Одесская область
По состоянию на утро без света остались более 700 абонентов в Одесской области. Перед этим российские дроны ударили по объекту электроэнергетики на юге области.
Сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения в населенном пункте,
– говорится в сообщении.
Что известно о других последствиях атаки?
- Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры существенно задерживается ряд поездов.
- В Днепре беспилотник попал в многоэтажку, возник пожар. Известно по меньшей мере об 11 пострадавших и погибшей женщине. Также в городе повреждена инфраструктура.
- Всего ночью враг запустил более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов. "И цели у террористов неизменны: обычная жизнь, жилые дома, наша энергетика, инфраструктура", – добавил Владимир Зеленский.