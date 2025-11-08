Росія знову масовано вдарила по енергетиці: які міста залишилися без світла

У ніч на суботу, 8 листопада, російські військові вкотре атакували Україну. Зокрема, ворожі ракети та дрони летіли на об'єкти енергетичної інфраструктури.

У низці областей запроваджено аварійні відключення світла. Про наслідки удару противника – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також На Україну летіли "Кинджали", "Іскандери" та "Шахеди": мапа руху ворожих цілей 8 листопада

Які міста України залишилися без світла?

Харків

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про відчутний дефіцит електроенергії в місті. Тож "Укренерго" вимушене вводити аварійні відключення.

Окрім того, через нестачу напруги в певних районах можливі тимчасові перебої з водопостачанням. Однак комунальні служби роблять усе, аби відновлювати подачу.

Метро працює у режимі укриття. Наземний електротранспорт замінено автобусними маршрутами,

– додав мер Харкова.

Нагадаємо, у місті діють Пункти незламності. "Там є тепло, світло, гарячий чай і люди, які ніколи не залишать вас самих", – зазначив Терехов.

Кременчук

Одним із напрямків ворожого удару також стала Полтавщина. Вибухи там пролунали вранці після попередження про рух групи ракет.

Згодом мер Кременчука Віталій Малецький розповів про наслідки атаки. Електропостачання відсутнє по всій території міста, тож влада розгортає Пункти незламності.

Усі комунальні та аварійні служби залучені до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та працюють у посиленому режимі,

– розповів міський голова.

Окрім того, у Кременчуку ввели графіки подачі води. Водоканал перейшов на роботу в режимі резервного живлення за допомогою потужних генераторів.

Горішні Плавні

У режимі надзвичайної ситуації на Полтавщині також Горішні Плавні. Після ударів по енергетичній інфраструктурі місто знеструмлено.

Комунальники проводять підготовчі роботи для відновлення постачання води, водовідведення й теплової енергії. "Швидкого відновлення електропостачання наразі не очікують", – додали в міськраді.

Суми

Ба більше, перебої електропостачання зафіксували в Сумах. Через російську атаку з 07:30 знеструмлено декілька об'єктів водоканалу.

Споживачів просять із розумінням поставитися до тимчасової відсутності водопостачання.

Одещина

Станом на ранок без світла залишилися понад 700 абонентів на Одещині. Перед цим російські дрони ударили по об'єкту електроенергетики на півдні області.

Зараз фахівці працюють над відновленням електропостачання в населеному пункті,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про інші наслідки атаки?