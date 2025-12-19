В Днепре жители домов напали на бригаду энергетиков из-за отключения света

В Днепре жители домов в одном из районов города напали на бригаду энергетиков. Конфликт произошел из-за того, что раньше им не отключали свет, а теперь специалисты делают это вручную.

В результате инцидента травмирован работник предприятия, а восстановление электроснабжения для одной из подчиненных задержалось. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ЧАО "ПЭЭМ "Центральная энергетическая компания" и полицию Днепра.

Что известно о конфликте с энергетиками?

Как рассказали в ЦЭК, жители домов по улице Академика Янгеля неоднократно напали на оперативно-выездную бригаду во время выполнения служебных обязанностей.

Отмечается, что ранее в этих домах не отключали свет. Причиной было пребывание на линии с критической инфраструктурой. Однако теперь этим потребителей отключают в ручном режиме.

К сожалению, дошло до рукоприкладства с причинением телесных повреждений и порчей личного имущества нашего сотрудника,

– говорится в сообщении.

Также из-за конфликта значительно задержалось восстановление электроснабжения подчерги 5.2, сообщили энергетики.

Представители ЦЭК подчеркнули, что пребывание домов на линиях с критической инфраструктурой не предоставляет привилегированного положения. Поэтому, написали дальше, эти дома будут отключать на равных условиях с другими.

Материалы инцидента ЦЭК передало в Нацполицию.

Какая реакция правоохранителей?

В полиции Днепра сообщили, что проводят проверку по факту конфликта в Чечеловском районе города.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет предоставлена правовая квалификация, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины,

– сообщили правоохранители.

Недавние инциденты с отключениями света