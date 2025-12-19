У Дніпрі мешканці будинків напали на бригаду енергетиків через відключення світла
- У Дніпрі мешканці напали на бригаду енергетиків через ручне відключення світла, що призвело до травми працівника.
- Поліція проводить перевірку інциденту, щоб надати правову кваліфікацію події.
У Дніпрі мешканці будинків в одному з районів міста напали на бригаду енергетиків. Конфлікт стався через те, що раніше їм не відключали світло, а тепер фахівці роблять це вручну.
Внаслідок інциденту травмовано працівника підприємства, а відновлення електропостачання для однієї з підчерг затрималось. Про це пише 24 Канал з посиланням на ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія" та поліцію Дніпра.
Дивіться також "Без світла вже 8 днів": в Одесі люди перекрили дорогу через відключення – в ОВА відреагували
Що відомо про конфлікт з енергетиками?
Як розповіли в ЦЕК, мешканці будинків по вулиці Академіка Янгеля неодноразово напали на оперативно-виїзну бригаду під час виконання службових обов'язків.
Зазначається, що раніше у цих будинках не відключали світло. Причиною було перебування на лінії з критичною інфраструктурою. Проте тепер цим споживачів відключають у ручному режимі.
На жаль, дійшло до рукоприкладства із заподіянням тілесних ушкоджень і псуванням особистого майна нашого співробітника,
– йдеться в повідомленні.
Також через конфлікт значно затрималося відновлення електропостачання підчерги 5.2, повідомили енергетики.
Представники ЦЕК наголосили, що перебування будинків на лініях з критичною інфраструктурою не надає привілейованого становища. Тому, написали далі, ці будинки відключатимуть на рівних умовах з іншими.
Матеріали інциденту ЦЕК передало до Нацполіції.
Яка реакція правоохоронців?
У поліції Дніпра повідомили, що проводять перевірку за фактом конфлікту у Чечелівському районі міста.
Поліцейські встановлюють усі обставини події. За результатами перевірки буде надано правову кваліфікацію, відповідно до вимог чинного законодавства України,
– повідомили правоохоронці.
Нещодавні інциденти з відключеннями світла
В Одесі 18 грудня люди вийшли на протест через тривалі відключення світла. Місцеві перекрили вулицю, що спричинило затор. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що роботи енергетиків ускладнюють повторні російські обстріли.
Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що всі електростанції України пошкоджені через атаки Росії. Україна відновлює енергосистему за підтримки німецьких компаній.
Згідно з результатами опитування КМІС, частина українців покладає відповідальність за ситуацію зі світлом на владу.