Должны готовиться к еще худшей ситуации, – Федоров об отключении света в Запорожье

Ситуация с электроэнергией в Запорожье остается сложной. В то же время местные власти призывают жителей быть готовыми к возможному дальнейшему ухудшению.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова в эфире телемарафона.

Читайте также Ограничения продолжаются: как будут отключать свет 11 ноября

Какая сейчас ситуация со светом в Запорожье?

Иван Федоров отметил, что ситуация с отключениями пока сложная. По его словам, жители жалуются на жесткие графики, ведь в отдельных домах свет отсутствует по 14 – 16 часов в сутки.

Также люди жалуются на то, что постоянно меняются графики, но должны готовиться к еще худшей ситуации,

– подчеркнул начальник ОВА.

Сейчас Запорожская область готовится к тому, что все будет работать от автономной генерации.

В то же время для того, чтобы немного ослабить графики в некоторых очередях, власть рассмотрит вопрос отключения еще большего количества административных зданий и перевода их на генераторы.

Россия продолжает бить по энергетике: последние новости