Маємо готуватись до ще гіршої ситуації, – Федоров про відключення світла в Запоріжжі

Ситуація з електроенергією в Запоріжжі залишається складною. Водночас місцева влада закликає мешканців бути готовими до можливого подальшого погіршення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова в ефірі телемарафону.

Читайте також Обмеження тривають: як відключатимуть світло 11 листопада

Яка зараз ситуація зі світлом в Запоріжжі?

Іван Федоров зазначив, що ситуація з відключеннями наразі складна. За його словами, мешканці скаржаться на жорсткі графіки, адже в окремих оселях світло відсутнє по 14 – 16 годин на добу.

Також люди скаржаться на те, що постійно змінюються графіки, але маємо готуватись до ще гіршої ситуації,

– підкреслив начальник ОВА.

Наразі Запорізька область готується до того, що все буде працювати від автономної генерації.

Водночас для того, щоб трохи послабити графіки в деяких чергах, влада розгляне питання відключення ще більшої кількості адміністративних будівель та переведення їх на генератори.

Росія продовжує бити по енергетиці: останні новини