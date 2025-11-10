Маємо готуватись до ще гіршої ситуації, – Федоров про відключення світла в Запоріжжі
- Ситуація з електроенергією в Запоріжжі є складною, і місцеві жителі стикаються з відключеннями світла по 14 – 16 годин на добу.
- Запорізька область готується до роботи на автономній генерації, а влада розглядає можливість відключення адміністративних будівель для полегшення графіків.
Ситуація з електроенергією в Запоріжжі залишається складною. Водночас місцева влада закликає мешканців бути готовими до можливого подальшого погіршення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова в ефірі телемарафону.
Читайте також Обмеження тривають: як відключатимуть світло 11 листопада
Яка зараз ситуація зі світлом в Запоріжжі?
Іван Федоров зазначив, що ситуація з відключеннями наразі складна. За його словами, мешканці скаржаться на жорсткі графіки, адже в окремих оселях світло відсутнє по 14 – 16 годин на добу.
Також люди скаржаться на те, що постійно змінюються графіки, але маємо готуватись до ще гіршої ситуації,
– підкреслив начальник ОВА.
Наразі Запорізька область готується до того, що все буде працювати від автономної генерації.
Водночас для того, щоб трохи послабити графіки в деяких чергах, влада розгляне питання відключення ще більшої кількості адміністративних будівель та переведення їх на генератори.
Росія продовжує бити по енергетиці: останні новини
У ніч на 8 листопада російські війська здійснили масовану атаку по Україні. Під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Ця атака стала однією з технологічно найскладніших, адже Росія завдає ударів по ключових елементах енергосистеми, використовуючи розвідувальні дані.
В коментарі 24 Каналу експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев розповів, що через російські обстріли української енергетики країна житиме в умовах графіків відключень світла впродовж щонайменше кількох наступних місяців.