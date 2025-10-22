Запас прочности заканчивается: экс-министр энергетики ответил, будут ли блэкауты

Россия нанесла мощные удары по инфраструктуре Украины. Цель врага проста - достичь тотального блэкаута и сорвать отопительный сезон, особенно в крупных городах, где есть централизованное теплоснабжение.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков, добавив, что в результате массированных атак было повреждено около 50% энергетической инфраструктуры. К тому же мы потеряли Запорожскую атомную станцию и Каховку ГЭС.

Ждать ли тотальных блэкаутов?

Украинские энергетики подготовилась, они сделали все, что могли, отремонтировали достаточное количество генерирующих мощностей, накопили газ, восстановили подстанции.

Энергетики сделали невероятное, но они подготовились к среднестатистической зиме. Сейчас начинается осенне-зимний максимум, и мы получаем два мощных комбинированных удара как по генерации, так и почти по всей инфраструктуре.

Я бы сказал, что сегодня ситуация критическая. Мы видим, что целые города, районы без электроэнергии. Энергетики все восстанавливают, но Россия снова наносит удары. Стоит помнить, что в энергетическом комплексе уже нет запаса прочности,

– подчеркнул Иван Плачков.

Тотального блэкаута россияне не добьются, но в городах, в некоторых регионах будут отключения электроэнергии на непрогнозируемый период. Это будет может быть на 2 – 4 – 6 часов, возможно, на одну – двое суток. Это время нужно энергетикам, чтобы заменили трансформаторы, поднять опоры – это очень сложное оборудование.

"Я думаю, будут применять графики аварийных отключений. Я бы посоветовал, чтобы они были веерными, то есть, чтобы потребители знали, когда не будет электроэнергии, а когда ее будут включать", – добавил бывший министр топлива и энергетики.

Действительно ли россияне хотят разбалансировать энергосистему?

Западные СМИ сообщают, что россияне пытаются разбалансировать украинскую энергосистему. Стоит понимать, что враг в совершенстве знает всю схему нашей электросистемы до квадратного метра: где расположены подстанции, станции, трансформаторы, линии электропередач.

Это не секрет, она строилась в советские времена и точно так, как мы знаем их, они знают нашу. Россияне будут делать все возможное для того, чтобы разбалансировать и довести до тотального блэкаута. Но его не будет,

– подчеркнул Иван Плачков.

Отключения не избежать, но по худшему сценарию энергосистема может разделиться на несколько сегментов и они будут работать по замкнутой генерации.

Какова ситуация в энергетике 22 октября?