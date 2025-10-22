Запас міцності закінчується: ексміністр енергетики відповів, чи будуть блекаути

Росія завдала потужних ударів по інфраструктурі України. Ціль ворога проста – досягти тотального блекауту та зірвати опалювальний сезон, особливо у великих містах, де є централізоване теплопостачання.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков, додавши, що внаслідок масованих атак було пошкоджено близько 50% енергетичної інфраструктури. До того ж ми втратили Запорізьку атомну станцію та Каховку ГЕС.

Чи чекати тотальних блекаутів?

Українські енергетики підготувалась, вони зробили все, що могли, відремонтували достатню кількість генеруючих потужностей, накопичили газ, відновили підстанції.

Енергетики зробили неймовірне, але вони підготувались до середньостатистичної зими. Зараз починається осінньо-зимовий максимум, і ми отримуємо два потужних комбінованих удари як по генерації, так і майже по всій інфраструктурі.

Я б сказав, що сьогодні ситуація критична. Ми бачимо, що цілі міста, райони без електроенергії. Енергетики все відновлюють, але Росія знову завдає ударів. Варто пам'ятати, що в енергетичному комплексі вже немає запасу міцності,

– підкреслив Іван Плачков.

Тотального блекауту росіяни не доб'ються, але у містах, в деяких регіонах будуть відключення електроенергії на непрогнозований період. Це буде може бути на 2 – 4 – 6 годин, можливо, на одну – дві доби. Цей час потрібен енергетикам, щоб замінили трансформатори, підійняти опори – це дуже складне обладнання.

"Я думаю, будуть застосовувати графіки аварійних відключень. Я б порадив, щоб вони були віяловими, тобто, щоб споживачі знали, коли не буде електроенергії, а коли її вмикатимуть", – додав колишній міністр палива та енергетики.

Чи справді росіяни хочуть розбалансувати енергосистему?

Західні ЗМІ повідомляють, що росіяни намагаються розбалансувати українську енергосистему. Варто розуміти, що ворог досконало знає всю схему нашої електросистеми до квадратного метра: де розташовані підстанції, станції, трансформатори, лінії електропередач.

Це не є секретом, вона будувалась в радянські часи й точно так, як ми знаємо їхню, вони знають нашу. Росіяни робитимуть все можливе для того, щоб розбалансувати й довести до тотального блекаута. Але його не буде,

– наголосив Іван Плачков.

Відключення не уникнути, але за найгіршим сценарієм енергосистема може поділитися на декілька сегментів і вони працюватимуть по замкнутій генерації.

Яка ситуація в енергетиці 22 жовтня?