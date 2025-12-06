"Нужны не дни, а недели": в Укрэнерго раскрыли неутешительную ситуацию в энергосистеме

Ночью 6 декабря Россия в очередной раз обстреляла энергетическую инфраструктуру Украины. Враг поразил много объектов генерации ДТЭК и подстанций Укрэнерго. На восстановление энергосистемы нужно немало времени. И сознательное поведение украинцев.

После атаки 6 декабря света у украинцев будет меньше. Если накануне отключения продолжались по 4 – 8 часов, то теперь по 12 – 16. Об этом в эфире "Мы – Украина" рассказал глава управления "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает 24 Канал.

Сколько времени нужно на восстановление энергосистемы после атаки?

По словам Зайченко, ситуация в энергосистеме достаточно тяжелая. На ее восстановление уйдут не дни, а недели.

Единственным средством улучшения ситуации является уже изменение поведения наших потребителей,

– подчеркнул глава управления "Укрэнерго".

Украинцы могут помочь энергетикам, уменьшив потребление электроэнергии как можно больше. В частности, Зайченко советует использовать энергоемкие приборы в ночной период или, когда на улице очень солнечная погода.

Напомним, что в ночь на 6 декабря Россия повредила энергообъекты в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. В ряде регионов ввели аварийные отключения света.

Какие последствия ночной атаки на Украину?