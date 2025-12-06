"Потрібні не дні, а тижні": в Укренерго розкрили невтішну ситуацію в енергосистемі
- Після обстрілу 6 грудня в українців частіше вимикатимуть світло.
- Відновлення енергосистеми потребує тижні.
- Українці можуть допомогти енергетикам, зменшивши споживання електроенергії.
Уночі 6 грудня Росія вкотре обстріляла енергетичну інфраструктуру України. Ворог уразив багато об'єктів генерації ДТЕК та підстанцій Укренерго. На відновлення енергосистеми потрібно чимало часу. І свідома поведінка українців.
Після атаки 6 грудня світла в українців буде менше. Якщо напередодні відключення тривали по 4 – 8 годин, то тепер по 12 – 16. Про це в ефірі "Ми – Україна" розповів голова управління "Укренерго" Віталій Зайченко, передає 24 Канал.
Скільки часу потрібно на відновлення енергосистеми після атаки?
За словами Зайченка, ситуація в енергосистемі досить важка. На її відновлення підуть не дні, а тижні.
Єдиним засобом покращення ситуації є вже зміна поведінки наших споживачів,
– наголосив глава управління "Укренерго".
Українці можуть допомогти енергетикам, зменшивши споживання електроенергії якомога більше. Зокрема, Зайченко радить використовувати енергоємні прилади у нічний період або, коли надворі дуже сонячна погода.
Нагадаємо, що у ніч проти 6 грудня Росія пошкодила енергооб'єкти у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях. У низці регіонів запровадили аварійні відключення світла.
Які наслідки нічної атаки на Україну?
- Росія використала понад 700 засобів повітряного нападу. Не минулося без влучань.
- Окупанти вдарили по цивільних об'єктах у Дніпрі, знищивши склади з марлею, бинтами та шинами, що спричинило масштабну пожежу.
- Внаслідок ворожого обстрілу Львівської області виникли пожежі на об'єктах критичної інфраструктури. У Шептицькому районі через падіння уламків виникла пожежа та пошкоджено приватний будинок, постраждали двоє людей.
- У Луцьку внаслідок атаки зайнялася складська будівля, де зберігаються продукти харчування. Знищено майно, оздоблення та продукція на площі 3800 метрів квадратних.