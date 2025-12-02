В Киеве по-новому будут формировать графики отключения света: детали от ДТЭК

Графики отключений электроэнергии в Киеве изменятся со среды, 3 декабря. Отныне все временные промежутки отключений сместятся на полчаса назад.

О таком обновлении рассказывает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Смотрите также По 4 часа без света и больше: как будут действовать графики отключений в Киеве и в области 3 декабря

Как изменятся графики на Киевщине с 3 декабря?

По просьбе Укрэнерго ДТЭК несколько сместили график почасовых отключений для Киевщины. Теперь все временные промежутки начиная с 3 декабря смещаются на 30 минут назад.

В ДТЭК объясняют, что если раньше в недельном графике в очереди белая зона начиналась в 9:00, то с 3 декабря она будет начинаться в 8:30. То же самое с серыми зонами. Все остальное остается без изменений.

Недельные графики автоматически обновятся на сайте ДТЭК и в чат-боте Viber і Telegram.

Ранее 24 Канал сообщал об актуальном графике отключений электроэнергии в среду, 3 декабря, для Киева и Киевской области.

Где и как будут выключать свет 3 декабря?