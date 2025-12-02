У Києві по-новому формуватимуть графіки відключення світла: деталі від ДТЕК
- Графіки відключень електроенергії у Києві зміняться з 3 грудня, змістившись на пів години назад.
- Зміни відобразяться в тижневих графіках на сайті ДТЕК та в чат-ботах Viber і Telegram.
Графіки відключень електроенергії у Києві зміняться з середи, 3 грудня. Відтепер всі часові проміжки відключень змістяться на пів години назад.
Про таке оновлення розповідає 24 Канал із посиланням на ДТЕК.
Як зміняться графіки на Київщині з 3 грудня?
На прохання Укренерго ДТЕК дещо змістили графік погодинних відключень для Київщини. Тепер всі часові проміжки починаючи з 3 грудня зміщуються на 30 хвилин назад.
У ДТЕК пояснюють, що якщо раніше в тижневому графіку у черзі біла зона розпочиналася о 9:00, то від 3 грудня вона починатиметься о 8:30. Те саме з сірими зонами. Усе інше лишається без змін.
Тижневі графіки автоматично оновляться на сайті ДТЕК та в чат-боті Viber і Telegram.
Раніше 24 Канал повідомляв про актуальний графік відключень електроенергії в середу, 3 грудня, для Києва та Київської області.
Де та як вимикатимуть світло 3 грудня?
В середу, 3 грудня, графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України.
Загалом діятиме від 0,5 до 3 черг вимкнення електроенергії. Світло у споживачів буде відсутнє 1 – 2 рази на добу з 00:00 до 23:59.
Для промислових споживачів обмеження також діятимуть протягом усього дня з 00:00 до 23:59.
Водночас енергетики просять користуватись електроенергією ощадливо у періоди включень.