Утром 16 октября в Украине в очередной раз применили экстренные отключения света. Ограничения ввели, в частности, для жителей столицы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Смотрите также Во всех областях действуют отключения: какая ситуация со светом сейчас

Что пишут об отключении света в столице?

Утром в четверг, 16 октября, энергетики сообщили об экстренных отключениях в нескольких регионах Украины. В частности, это касается Киевской области.

По команде Укрэнерго в Киеве и Киевской области также применены экстренные отключения,

– написали в ДТЭК.

Кроме того, из-за ночной атаки врага отключения введены в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей.

Как в Киеве выключали свет в прошлый день?