Уранці 16 жовтня в Україні вкотре застосували екстрені відключення світла. Обмеження запровадили, зокрема, для жителів столиці.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДТЕК.

Що пишуть про відключення світла у столиці?

Зранку в четвер, 16 жовтня, енергетики повідомили про екстрені відключення в кількох регіонах України. Зокрема, це стосується Київської області.

За командою Укренерго у Києві та Київській області також застосовані екстрені відключення,

– написали у ДТЕК.

Крім того, через нічну атаку ворога відключення запроваджено в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей.

Як у Києві вимикали світло минулого дня?