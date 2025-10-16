У Києві та області застосували екстрені відключення світла
- 16 жовтня в Києві та області запровадили екстрені відключення світла.
- Відключення здійснюються за командою Укренерго, повідомляє ДТЕК.
Уранці 16 жовтня в Україні вкотре застосували екстрені відключення світла. Обмеження запровадили, зокрема, для жителів столиці.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДТЕК.
Що пишуть про відключення світла у столиці?
Зранку в четвер, 16 жовтня, енергетики повідомили про екстрені відключення в кількох регіонах України. Зокрема, це стосується Київської області.
За командою Укренерго у Києві та Київській області також застосовані екстрені відключення,
– написали у ДТЕК.
Крім того, через нічну атаку ворога відключення запроваджено в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей.
Як у Києві вимикали світло минулого дня?
Нагадаємо, що 15 жовтня в Україні, крім Донецької та частини Чернігівської областей, запроваджували аварійні відключення електроенергії через атаки на енергетичну інфраструктуру.
Екстрені відключення електроенергії без попередження за вказівкою енергетиків застосували також у Києві та області. Обмеження запроваджували у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі.
Проте о 22:41 у ДТЕК повідомили про скасування вимушених обмежень у використанні електроенергії.