Укр Рус
24 Канал Новини України У Києві та області застосували екстрені відключення світла
16 жовтня, 10:05
2

У Києві та області застосували екстрені відключення світла

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • 16 жовтня в Києві та області запровадили екстрені відключення світла.
  • Відключення здійснюються за командою Укренерго, повідомляє ДТЕК.

Уранці 16 жовтня в Україні вкотре застосували екстрені відключення світла. Обмеження запровадили, зокрема, для жителів столиці.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДТЕК.

Дивіться також В усіх областях діють відключення: яка ситуація зі світлом зараз

Що пишуть про відключення світла у столиці?

Зранку в четвер, 16 жовтня, енергетики повідомили про екстрені відключення в кількох регіонах України. Зокрема, це стосується Київської області.

За командою Укренерго у Києві та Київській області також застосовані екстрені відключення,
– написали у ДТЕК.

Крім того, через нічну атаку ворога відключення запроваджено в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей.

Як у Києві вимикали світло минулого дня? 

  • Нагадаємо, що 15 жовтня в Україні, крім Донецької та частини Чернігівської областей, запроваджували аварійні відключення електроенергії через атаки на енергетичну інфраструктуру.

  • Екстрені відключення електроенергії без попередження за вказівкою енергетиків застосували також у Києві та області. Обмеження запроваджували у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі.

  • Проте о 22:41 у ДТЕК повідомили про скасування вимушених обмежень у використанні електроенергії.