4 декабря, 18:44
"После Николая": энергетики анонсируют улучшение ситуации со светом

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Ситуация со светом может улучшиться после 6 декабря.
  • Возвращение в работу части генерирующего оборудования позволит сократить продолжительность отключений электроэнергии.

В Украине продолжают действовать графики отключений света из-за сложной ситуации в энергосистеме. Впрочем, заметное улучшение положения может наступить уже после Дня святого Николая, 6 декабря.

Об этом в эфире телемарафона сказал Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает 24 Канал.

Когда ситуация со светом в Украине стабилизируется?

Специалисты наблюдают предпосылки для уменьшения продолжительности плановых отключений электроэнергии. По словам Зайченко, аварийные и ремонтные бригады продолжают работать непрерывно и проводить восстановительные работы. Поэтому в ближайшие дни света в домах украинцев станет больше.

Уже в ближайшее время, если до Николая, конечно, к сожалению, не удастся сделать такой подарок, но после Николая мы сделаем все возможное, чтобы включить элементы, которые были отключены,
– проинформировал глава Укрэнерго.

Зайченко также отметил, что после возвращения в работу части генерирующего оборудования, которое сейчас находится в ремонте, энергосистема сможет стабильно покрывать потребление, что и позволит постепенно сокращать продолжительность отключений.

Заметим, что ранее глава Укрэнерго сообщал, что энергетическая ситуация остается сложной в прифронтовых и приграничных областях, в частности в Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Киевской.

Как Россия разрушает энергосистему Украины?

  • Оккупанты продолжают систематически атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. За последние дни враг особенно активно обстреливал Херсонскую ТЭЦ.

  • По теплоэлектростанции били различными видами вооружения, в частности дронами и артиллерией. Из-за повреждения работу ТЭЦ пришлось приостановить, в результате чего остались без отопления 470 домов, или более 40,5 тысяч потребителей.

  • Также в ночь на 4 декабря Россия обстреляла энергетический объект ДТЭК в Одесской области, из-за чего временно остались без электроснабжения 51 800 человек.

  • А 30 ноября российские войска нанесли удар по подстанции в Сумской области.