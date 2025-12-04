"После Николая": энергетики анонсируют улучшение ситуации со светом

В Украине продолжают действовать графики отключений света из-за сложной ситуации в энергосистеме. Впрочем, заметное улучшение положения может наступить уже после Дня святого Николая, 6 декабря.

Об этом в эфире телемарафона сказал Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает 24 Канал.

Когда ситуация со светом в Украине стабилизируется?

Специалисты наблюдают предпосылки для уменьшения продолжительности плановых отключений электроэнергии. По словам Зайченко, аварийные и ремонтные бригады продолжают работать непрерывно и проводить восстановительные работы. Поэтому в ближайшие дни света в домах украинцев станет больше.

Уже в ближайшее время, если до Николая, конечно, к сожалению, не удастся сделать такой подарок, но после Николая мы сделаем все возможное, чтобы включить элементы, которые были отключены,

– проинформировал глава Укрэнерго.

Зайченко также отметил, что после возвращения в работу части генерирующего оборудования, которое сейчас находится в ремонте, энергосистема сможет стабильно покрывать потребление, что и позволит постепенно сокращать продолжительность отключений.

Заметим, что ранее глава Укрэнерго сообщал, что энергетическая ситуация остается сложной в прифронтовых и приграничных областях, в частности в Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Киевской.

