"Після Миколая": енергетики анонсують покращення ситуації зі світлом

В Україні продовжують діяти графіки відключень світла через складну ситуацію в енергосистемі. Втім, помітне покращення становища може настати вже після Дня святого Миколая, 6 грудня.

Про таке в етері телемарафону сказав Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, передає 24 Канал.

Коли ситуація зі світлом в Україні стабілізується?

Фахівці спостерігають передумови для зменшення тривалості планових відключень електроенергії. За словами Зайченка, аварійні та ремонтні бригади продовжують працювати безперервно й проводити відновлювальні роботи. Тож найближчими днями світла в оселях українців стане більше.

Уже найближчим часом, якщо до Миколая, звісно, на жаль, не вдасться зробити такий подарунок, але після Миколая ми зробимо все можливе, щоби включити елементи, які були відключені,

– поінформував очільник Укренерго.

Зайченко також зазначив, що після повернення в роботу частини генерувального обладнання, яке зараз перебуває в ремонті, енергосистема зможе стабільніше покривати споживання, що й дозволить поступово скорочувати тривалість відключень.

Зауважимо, що раніше голова Укренерго повідомляв, що енергетична ситуація залишається складною в прифронтових і прикордонних областях, зокрема у Сумській, Чернігівській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Київській.

Як Росія руйнує енергосистему України?