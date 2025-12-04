Об этом в эфире телемарафона сказал Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает 24 Канал.
Читайте также В оккупированном Донецке – блэкаут: местные жалуются на налет дронов, есть попадания и пожар
Когда ситуация со светом в Украине стабилизируется?
Специалисты наблюдают предпосылки для уменьшения продолжительности плановых отключений электроэнергии. По словам Зайченко, аварийные и ремонтные бригады продолжают работать непрерывно и проводить восстановительные работы. Поэтому в ближайшие дни света в домах украинцев станет больше.
Уже в ближайшее время, если до Николая, конечно, к сожалению, не удастся сделать такой подарок, но после Николая мы сделаем все возможное, чтобы включить элементы, которые были отключены,
– проинформировал глава Укрэнерго.
Зайченко также отметил, что после возвращения в работу части генерирующего оборудования, которое сейчас находится в ремонте, энергосистема сможет стабильно покрывать потребление, что и позволит постепенно сокращать продолжительность отключений.
Заметим, что ранее глава Укрэнерго сообщал, что энергетическая ситуация остается сложной в прифронтовых и приграничных областях, в частности в Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Киевской.
Как Россия разрушает энергосистему Украины?
Оккупанты продолжают систематически атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. За последние дни враг особенно активно обстреливал Херсонскую ТЭЦ.
По теплоэлектростанции били различными видами вооружения, в частности дронами и артиллерией. Из-за повреждения работу ТЭЦ пришлось приостановить, в результате чего остались без отопления 470 домов, или более 40,5 тысяч потребителей.
Также в ночь на 4 декабря Россия обстреляла энергетический объект ДТЭК в Одесской области, из-за чего временно остались без электроснабжения 51 800 человек.
А 30 ноября российские войска нанесли удар по подстанции в Сумской области.