России не удастся погрузить Украину в темноту. Энергетики хорошо подготовлены к новым вызовам.

Россияне не смогут ни разрушить украинскую энергосистему, ни устроить масштабный блэкауат. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, передает 24 Канал со ссылкой на издание EL PAÍS.

Насколько Украина готова к зиме на фоне российских атак?

Тимченко заявил, что сегодня Украина может производить меньше половины электроэнергии, чем до войны. Впрочем, этого количества хватит для того, чтобы пережить зиму без масштабных отключений.

В прошлом году враг повредил более 90% инфраструктуры ДТЭК. Сейчас уже восстановлено от 70 – 80% генерации. Компания, по словам гендиректора, хорошо подготовлена к холодам.

У нас есть достаточные производственные мощности, как тепловые, так и гидроэлектростанции, большое количество угля на складах, а также газ, который мы продолжаем импортировать,

– пояснил чиновник.

Также он добавил, что взаимодействие энергетиков с силами ПВО значительно улучшилось. Теперь можно предусмотреть многие из атак на энергоинфраструктуру и в соответствии с этим вносить изменения в режим работы, чтобы минимизировать убытки.

Тимченко уверен, что Украина выстоит.

Они (оккупанты – 24 Канал) могут сделать нашу жизнь ужасной, очень, очень тяжелой... Но им не удастся разрушить нашу энергетическую систему,

– подчеркнул глава ДТЭК.

Он уточнил, что уровень страданий украинцев будет зависеть прежде всего от масштаба российских атак и эффективности наших воздушных сил.

К слову, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что Россия с 2022 года пытается уничтожить украинскую энергетику, но ей не удается. Не удастся и на этот раз.

Временное отсутствие света, графики после атак – это результат их ракет, но восстановление происходит, все возвращается в дома. Это результат подготовки и большой работы энергетиков,

– заявил Коваленко.

