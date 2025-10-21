Укр Рус
21 октября, 11:45
Часть Одессы осталась без света

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Часть Одессы осталась без света из-за локальной аварии в сети.
  • Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Утром в части Одессы пропал свет. В компании "ДТЭК" назвали причину.

В сети одесситы начали жаловаться на отключение света. Как оказалось, оно связано с аварией, передает 24 Канал со ссылкой на "ДТЭК".

Что известно о перебоях с электроснабжением в Одессе?

В Киевском районе пропал свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения,
– сообщили в "ДТЭК".

Ознакомиться с информацией об отключении по вашему адресу можно здесь.

Напомним, что авария на подстанции случилась еще около 20:00 20 октября. Свет исчез не только в Киевском, но и части Приморского района.

СМИ тем временем сообщали о пожаре на подстанции.

Какова ситуация со светом в Украине?

  • 21 октября в Украине с 16:00 до 20:00 применяются почасовые отключения света для промышленных потребителей.
  • Ночью Россия в очередной раз массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Черниговщины, вызвав блэкаут в части региона, включая областной центр.
  • В регионе также перебои с водоснабжением. В частности, обесточен КП "Черниговводоканал".
  • В большинстве областей Украины сейчас нет графика почасовых отключений света, однако риск их возвращения существует из-за недостаточной мощности энергосистемы.