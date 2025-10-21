21 жовтня, 11:45
Частина Одеси залишилася без світла
Основні тези
- Частина Одеси залишилася без світла через локальну аварію в мережі.
- Фахівці працюють над відновленням електропостачання.
Вранці у частині Одеси зникло світло. У компанії "ДТЕК" назвали причину.
У мережі одесити почали скаржитися на відключення світла. Як виявилося, воно пов'язане із аварією, передає 24 Канал із посиланням на "ДТЕК".
Що відомо про перебої з електропостачанням в Одесі?
У Київському районі зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання,
– повідомили у "ДТЕК".
Ознайомитись з інформацією про відключення за вашою адресою можна тут.
Нагадаємо, що аварія на підстанції трапилася ще близько 20:00 20 жовтня. Світло зникло не лише у Київському, але й частині Приморського району.
ЗМІ тим часом повідомляли про пожежу на підстанції.
Яка ситуація зі світлом в Україні?
- 21 жовтня в Україні з 16:00 до 20:00 застосовуються погодинні відключення світла для промислових споживачів.
- Уночі Росія вкотре масовано атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівщини, спричинивши блекаут у частині регіону, включно з обласним центром.
- У регіоні також перебої з водопостачанням. Зокрема, знеструмлений КП "Чернігівводоканал".
- У більшості областей України наразі немає графіка погодинних відключень світла, проте ризик їх повернення існує через недостатню потужність енергосистеми.