Частина Одеси залишилася без світла
21 жовтня, 11:45
Частина Одеси залишилася без світла

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Частина Одеси залишилася без світла через локальну аварію в мережі.
  • Фахівці працюють над відновленням електропостачання.

Вранці у частині Одеси зникло світло. У компанії "ДТЕК" назвали причину.

У мережі одесити почали скаржитися на відключення світла. Як виявилося, воно пов'язане із аварією, передає 24 Канал із посиланням на "ДТЕК".

Що відомо про перебої з електропостачанням в Одесі?

У Київському районі зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання,
 – повідомили у "ДТЕК".

Ознайомитись з інформацією про відключення за вашою адресою можна тут.

Нагадаємо, що аварія на підстанції трапилася ще близько 20:00 20 жовтня. Світло зникло не лише у Київському, але й частині Приморського району. 

ЗМІ тим часом повідомляли про пожежу на підстанції.

Яка ситуація зі світлом в Україні?

  • 21 жовтня в Україні з 16:00 до 20:00 застосовуються погодинні відключення світла для промислових споживачів.
  • Уночі Росія вкотре масовано атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівщини, спричинивши блекаут у частині регіону, включно з обласним центром.
  • У регіоні також перебої з водопостачанням. Зокрема, знеструмлений КП "Чернігівводоканал".
  • У більшості областей України наразі немає графіка погодинних відключень світла, проте ризик їх повернення існує через недостатню потужність енергосистеми.