В российских Мурманске и Североморске – блэкаут
- В Мурманске и Североморске частично отключено электроснабжение из-за непогоды, которая привела к обрушению пяти опор ЛЭП.
- Восстановление электроснабжения займет не менее суток, новые опоры доставят из Ленинградской области и Карелии, а следственный комитет возбудил уголовное дело по халатности.
Российские Мурманск и Североморск частично остались без электроснабжения. По предварительной информации, причиной ему стала непогода.
Об этом сообщают "Exilenova+" и российские телеграм-каналы.
Какая ситуация со светом в России?
В Мурманске и Североморске частично отключено электроснабжение из-за неблагоприятных погодных условий. На линиях электропередач образовалась гололедица и изморозь. Отключения, в частности, связаны с обрушением пяти опор ЛЭП.
Об этом рассказал глава регионального центра Иван Лебедев. По его словам, на утро 24 января восстановление энергоснабжения займет не менее суток. Отключение электричества привело к остановке котельных работ.
Согласно обнародованной информации, новые опоры доставят в регион из Ленинградской области и Карелии. Отмечается, что следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту отключения электроснабжения.
В то же время прорыв трубы отопления произошел в субботу, 24 января, в центре Калуги. Три многоквартирных дома на улицах Московской и Ленина, по данным местных телеграмм-каналов, остались без отопления.
Обесточивание в Мурманской области: смотрите видео
Что этому предшествовало?
Напомним, в российском Мурманске произошла неизвестная авария на энергетическом объекте, из-за чего город полностью остался без света. Россияне жалуются на блэкаут, что произошел даже не из-за дроновой атаки.
Недавно ночь выдалась неспокойной для жителей Московской области. В Краснозаводске возник пожар на электроподстанции. В ряде микрорайонов города и близлежащих населенных пунктов были перебои с электроснабжением.