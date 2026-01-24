У російських Мурманську і Сєвероморську – блекаут

Російські Мурманськ і Сєвероморськ частково залишилися без електропостачання. За попередньою інформацією, причиною йому стала негода.

Про це повідомляють "Exilenova+" та російські телеграм-канали.

Яка ситуація зі світлом у Росії?

У Мурманську та Сєвероморську частково відключено електропостачання через несприятливі погодні умови. На лініях електропередач утворилася ожеледиця і паморозь. Відключення, зокрема, пов'язані з обваленням п'яти опор ЛЕП.

Про це розповів голова регіонального центру Іван Лебедєв. За його словами, на ранок 24 січня відновлення енергопостачання займе не менш як добу. Відключення електрики призвело до зупинки котельних робіт.

Згідно з оприлюдненою інформацією, нові опори доставлять до регіону з Ленінградської області та Карелії. Зазначається, що слідчий комітет порушив кримінальну справу щодо недбалості за фактом відключення електропостачання.

Водночас прорив труби опалення стався у суботу, 24 січня, у центрі Калуги. Три багатоквартирні будинки на вулицях Московській та Леніна, за даними місцевих телеграм-каналів, залишилися без опалення.

Знеструмлення у Мурманській області: дивіться відео

Що цьому передувало?