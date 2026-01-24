Об этом сообщают "Exilenova+" и российские телеграм-каналы.

Какая ситуация со светом в России?

В Мурманске и Североморске частично отключено электроснабжение из-за неблагоприятных погодных условий. На линиях электропередач образовалась гололедица и изморозь. Отключения, в частности, связаны с обрушением пяти опор ЛЭП.

Об этом рассказал глава регионального центра Иван Лебедев. По его словам, на утро 24 января восстановление энергоснабжения займет не менее суток. Отключение электричества привело к остановке котельных работ.

Согласно обнародованной информации, новые опоры доставят в регион из Ленинградской области и Карелии. Отмечается, что следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту отключения электроснабжения.

В то же время прорыв трубы отопления произошел в субботу, 24 января, в центре Калуги. Три многоквартирных дома на улицах Московской и Ленина, по данным местных телеграмм-каналов, остались без отопления.

Что этому предшествовало?