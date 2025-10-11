Село Софиевская Борщаговка на Киевщине уже вторые сутки без света и воды. Жители возмущены такой ситуацией.

Однако она контролируется Бучанской районной государственной администрацией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

Какова ситуация со светом в Софиевской Борщаговке?

Из-за отсутствия электроснабжения и воды возмущенные люди начали перекрывать дорогу. В Киевской ОВА объяснили, что в результате аварии на оборудовании, которое принадлежит частному застройщику ЖК "Европейка" в Софиевской Борщаговке, произошло отключение электроснабжения в одном из домов.

Люди начали перекрывать дорогу из-за отсутствия света: видео очевидцев

Однако объект не передан на баланс ДТЭК Киевские региональные электросети. Именно это усложнило оперативное реагирование на аварийную ситуацию.

В ОВА уверяют, что уполномоченные лица уже пообщались с жителями и объяснили ситуацию. Сейчас энергетики совместно с коммунальными службами работают над восстановлением электроснабжения.

