У Софіївській Борщагівці люди другу добу залишаються без світла: чому виникли проблеми
- У Софіївській Борщагівці вже другу добу немає світла через аварію на обладнанні приватного забудовника ЖК "Європейка".
- Об’єкт не передано на баланс ДТЕК, що ускладнило швидке реагування, але енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Село Софіївська Борщагівка на Київщині вже другу добу без світла та води. Мешканці обурені такою ситуацією.
Однак вона контролюється Бучанською районною державною адміністрацією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Яка ситуація зі світлом у Софіївській Борщагівці?
Через відсутність електропостачання та води обурені люди почали перекривати дорогу. У Київській ОВА пояснили, що внаслідок аварії на обладнанні, яке належить приватному забудовнику ЖК "Європейка" у Софіївській Борщагівці, сталося відключення електропостачання в одному з будинків.
Проте об’єкт не передано на баланс ДТЕК Київські регіональні електромережі. Саме це ускладнило оперативне реагування на аварійну ситуацію.
В ОВА запевняють, що уповноважені особи вже поспілкувалися з жителями та пояснили ситуацію. Наразі енергетики спільно з комунальними службами працюють над відновленням електропостачання.
Відключення світла в Україні: що варто знати?
Унаслідок нічного обстрілу енергетичної інфраструктури України 10 жовтня були запроваджені аварійні відключення світла у Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській областях.
За даними ДТЕК, станом на 07:45 11 жовтня, у Києві енергетики повернули світло для понад 800 000 родин. Водночас залишились локальні аварії, які ще ліквідовують.
Тоді як у ДТЕК Одещини поінформували споживачів про те, що у частині Одеси та Одеського району зникло світло через аварію в мережі. Фахівці ліквідують її.
Наразі внаслідок попередніх атак графіки погодинних відключень світла діють лише на Чернігівщині.