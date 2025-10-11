Село Софіївська Борщагівка на Київщині вже другу добу без світла та води. Мешканці обурені такою ситуацією.

Однак вона контролюється Бучанською районною державною адміністрацією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Дивіться також Сотні тисяч родин знову зі світлом: яка ситуація на Київщині після удару ворога по енергетиці

Яка ситуація зі світлом у Софіївській Борщагівці?

Через відсутність електропостачання та води обурені люди почали перекривати дорогу. У Київській ОВА пояснили, що внаслідок аварії на обладнанні, яке належить приватному забудовнику ЖК "Європейка" у Софіївській Борщагівці, сталося відключення електропостачання в одному з будинків.

Люди почали перекривати дорогу через відсутність світла: відео очевидців

Проте об’єкт не передано на баланс ДТЕК Київські регіональні електромережі. Саме це ускладнило оперативне реагування на аварійну ситуацію.

В ОВА запевняють, що уповноважені особи вже поспілкувалися з жителями та пояснили ситуацію. Наразі енергетики спільно з комунальними службами працюють над відновленням електропостачання.

Відключення світла в Україні: що варто знати?