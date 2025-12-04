Графики будут действовать во всех регионах: в Укрэнерго рассказали, как будут выключать свет 5 декабря
- 5 декабря во всех областях Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии с 00:00 до 23:59.
- Графики ограничения мощности будут применяться для промышленных потребителей в тот же период.
Россия регулярно бьет по украинской энергетике. В связи с этим 5 декабря во всех областях будут применять меры ограничения потребления электроэнергии.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Что говорят в Укрэнерго об отключении света 5 декабря?
По данным Укрэнерго, графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей. Тогда же будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!
Какие последствия российских атак на энергетику?
В ночь на 4 декабря россияне атаковали Одесскую область. В результате атаки на энергообъект ДТЭК там без электроснабжения остались десятки тысяч украинцев. Компании удалось оперативно переподключить 9 500 семей по резервным схемам, но еще 51 800 потребителей временно остались без света.
Кроме этого, в ночь на 29 ноября Россия осуществила массированный обстрел Киевской области, в частности Фастова. Из-за обстрела весь город временно был обесточен.
Ранее российские войска также атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговской области, из-за чего без электричества остался Славутич.