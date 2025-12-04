Графики будут действовать во всех регионах: в Укрэнерго рассказали, как будут выключать свет 5 декабря

Россия регулярно бьет по украинской энергетике. В связи с этим 5 декабря во всех областях будут применять меры ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Что говорят в Укрэнерго об отключении света 5 декабря?

По данным Укрэнерго, графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей. Тогда же будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!

Какие последствия российских атак на энергетику?