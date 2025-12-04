Графіки діятимуть у всіх регіонах: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 5 грудня
- 5 грудня в усіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії з 00:00 до 23:59.
- Графіки обмеження потужності застосовуватимуться для промислових споживачів у той же період.
Росія регулярно б'є по українській енергетиці. У зв'язку з цим 5 грудня у всіх областях застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Що кажуть в Укренерго про відключення світла 5 грудня?
За даними Укренерго, графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 3 черг. Тоді ж діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
Які наслідки російських атак на енергетику?
У ніч на 4 грудня росіяни атакували Одещину. Унаслідок атаки на енергооб'єкт ДТЕК там без електропостачання залишилися десятки тисяч українців. Компанії вдалося оперативно перепід'єднати 9 500 родин за резервними схемами, але ще 51 800 споживачів тимчасово залишилися без світла.
Окрім цього, у ніч проти 29 листопада Росія здійснила масований обстріл Київщини, зокрема Фастова. Через обстріл все місто тимчасово було знеструмлене.
Раніше російські війська також атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівщини, через що без електрики залишився Славутич.