Графіки діятимуть у всіх регіонах: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 5 грудня

Росія регулярно б'є по українській енергетиці. У зв'язку з цим 5 грудня у всіх областях застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Що кажуть в Укренерго про відключення світла 5 грудня?

За даними Укренерго, графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 3 черг. Тоді ж діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!

Які наслідки російських атак на енергетику?