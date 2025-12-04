Укр Рус
Графіки діятимуть у всіх регіонах: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 5 грудня
4 грудня, 18:42
2

Графіки діятимуть у всіх регіонах: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 5 грудня

Надія Батюк
Основні тези
  • 5 грудня в усіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії з 00:00 до 23:59.
  • Графіки обмеження потужності застосовуватимуться для промислових споживачів у той же період.

Росія регулярно б'є по українській енергетиці. У зв'язку з цим 5 грудня у всіх областях застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Що кажуть в Укренерго про відключення світла 5 грудня?

За даними Укренерго, графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 3 черг. Тоді ж діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!

Які наслідки російських атак на енергетику?

  • У ніч на 4 грудня росіяни атакували Одещину. Унаслідок атаки на енергооб'єкт ДТЕК там без електропостачання залишилися десятки тисяч українців. Компанії вдалося оперативно перепід'єднати 9 500 родин за резервними схемами, але ще 51 800 споживачів тимчасово залишилися без світла.

  • Окрім цього, у ніч проти 29 листопада Росія здійснила масований обстріл Київщини, зокрема Фастова. Через обстріл все місто тимчасово було знеструмлене.

  • Раніше російські війська також атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівщини, через що без електрики залишився Славутич.