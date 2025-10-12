Во Львове светофоры переводят на резервное питание. Город готовится к возможным блэкаутам.

Более 24 часов светофоры Львова уже работают без централизованного электроснабжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко.

Как Львов готовит светофоры к возможному блэкауту?

10 октября с 21:00 светофоры Львова перевели на блоки бесперебойного питания. Более 24 часов они работают без централизованного электроснабжения.

Всего в таком тестовом режиме работают 150 светофоров города. Таким образом проверяют, как система реагирует на перебои с электроснабжением и готова ли стабильно работать в случае чрезвычайной ситуации.

Сервисные службы сейчас анализируют работу каждого объекта и оперативно выезжают на место, если возникают какие-то сбои,

– отметил Москаленко.

Обратите внимание! Если вы заметите неточности в работе светофоров Львова – сообщите на горячую линию города по телефону 1580.

Что известно о переводе Львова в "режим тестирования"?