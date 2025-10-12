Укр Рус
12 октября, 00:34
Светофоры Львова – на резервном питании: тестируют готовность города к чрезвычайным ситуациям

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Во Львове 150 светофоров переведены на резервное питание для тестирования готовности к блэкаутам.
  • Сервисные службы анализируют работу светофоров и оперативно реагируют на сбои.

Во Львове светофоры переводят на резервное питание. Город готовится к возможным блэкаутам.

Более 24 часов светофоры Львова уже работают без централизованного электроснабжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко.

Как Львов готовит светофоры к возможному блэкауту?

10 октября с 21:00 светофоры Львова перевели на блоки бесперебойного питания. Более 24 часов они работают без централизованного электроснабжения.

Всего в таком тестовом режиме работают 150 светофоров города. Таким образом проверяют, как система реагирует на перебои с электроснабжением и готова ли стабильно работать в случае чрезвычайной ситуации.

Сервисные службы сейчас анализируют работу каждого объекта и оперативно выезжают на место, если возникают какие-то сбои,
– отметил Москаленко.

Обратите внимание! Если вы заметите неточности в работе светофоров Львова – сообщите на горячую линию города по телефону 1580.

Что известно о переводе Львова в "режим тестирования"?

  • Как сообщал мэр Львова Андрей Садовый, от 11 октября город перешел в режим тестирования альтернативных источников энергоснабжения, во время которого будут проверять готовность всех систем – от коммунальных служб до транспорта.

  • Он также добавил, что отопительный сезон в городе пока не будут начинать – в стране не хватает газа для прохождения зимнего периода с октября. Тепло пока есть только в детсадах, школах и медучреждениях.