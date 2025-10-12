Світлофори Львова – на резервному живленні: тестують готовність міста до надзвичайних ситуацій
- У Львові 150 світлофорів переведено на резервне живлення для тестування готовності до блекаутів.
- Сервісні служби аналізують роботу світлофорів і оперативно реагують на збої.
У Львові світлофори переводять на резервне живлення. Місто готується до можливих блекаутів.
Понад 24 години світлофори Львова вже працюють без централізованого електропостачання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка.
Дивіться також Вирва в 6 метрів: у Львові та передмісті знайшли уламки російських ракет і дронів
Як Львів готує світлофори до можливого блекауту?
10 жовтня з 21:00 світлофори Львова перевели на блоки безперебійного живлення. Понад 24 години вони працюють без централізованого електропостачання.
Загалом у такому тестовому режимі працюють 150 світлофорів міста. Таким чином перевіряють, як система реагує на перебої з електропостачанням і чи готова стабільно працювати у випадку надзвичайної ситуації.
Сервісні служби зараз аналізують роботу кожного об’єкта й оперативно виїжджають на місце, якщо виникають якісь збої,
– зазначив Москаленко.
Зверніть увагу! Якщо ви помітите неточності в роботі світлофорів Львова – повідомте на гарячу лінію міста за номером 1580.
Що відомо про переведення Львова у "режим тестування"?
Як повідомляв мер Львова Андрій Садовий, від 11 жовтня місто перейшло у режим тестування альтернативних джерел енергопостачання, під час якого перевірятимуть готовність усіх систем – від комунальних служб до транспорту.
Він також додав, що опалювальний сезон у місті поки не розпочинатимуть – у країні не вистачає газу для проходження зимового періоду з жовтня. Тепло поки що є лише у дитсадках, школах та медзакладах.