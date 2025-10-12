Понад 24 години світлофори Львова вже працюють без централізованого електропостачання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка.

Як Львів готує світлофори до можливого блекауту?

10 жовтня з 21:00 світлофори Львова переключили на блоки безперебійного живлення. Понад 24 години вони працюють без централізованого електропостачання.

Загалом у такому тестовому режимі працють 150 світлофорів міста. Таким чином перевіряють, як система реагує на перебої з електропостачанням і чи готова стабільно працювати у випадку надзвичайної ситуації.

Сервісні служби зараз аналізують роботу кожного об’єкта й оперативно виїжджають на місце, якщо виникають якісь збої,

– зазначив Москаленко.

Зверніть увагу! Якщо ви помітите неточності в роботі світлофорів Львова – повідомте на гарячу лінію міста за номером 1580.

Що відомо про переведення Львова у "режим тестування"?