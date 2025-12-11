"Укрэнерго" назвало критический сценарий температур для энергосистемы зимой
- Длительные морозы могут вызвать аварийные и почасовые отключения электроэнергии в Украине.
- Наиболее критический сценарий – неделю с температурами до 10 градусов мороза.
Длительные сильные морозы могут привести к введению как аварийных, так и почасовых отключений электроэнергии по территории всей Украины.
Соответствующую информацию сообщил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
В каком случае отключений может стать больше?
Он объяснил, что для украинской энергосистемы сложным может стать период минимум недели с температурами до 10 градусов и ниже, когда потребление электроэнергии очевидно резко возрастет.
По его словам, в таких условиях обеспечить потребности ни импортом, ни собственной генерацией не удастся. Руководитель "Укрэнерго" объяснил, что тогда придется вводить аварийные и почасовые отключения.
Но он отметил, что значительного ухудшения ситуации не прогнозируют, потому что с ростом потребления дополнительная нагрузка ляжет на те сети, которые уже работают по графикам почасовых отключений.
Больше чем 4 очереди вряд ли будет, если не произойдет новых ударов по энергетической инфраструктуре,
– сказал Виталий Зайченко.
Какая ситуация в энергетике?
В компании YASNO сделали прогноз по отключениям электроэнергии. Так в большинстве областей ограничения до конца недели будут по трем очередям потребителей, это до 12 часов без электричества в сутки.
Такую информацию сообщил и Виталий Зайченко. По его словам, отключение света будут различаться по регионам. В некоторых областях ограничение потребления может быть меньшим, а в других – большим.
Недавно премьер Юлия Свириденко сообщила 9 декабря о том, что Кабмин готовит ряд решений, которые позволят перераспределить потребление и направить электроэнергию для бытовых потребителей.