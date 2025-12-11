"Укренерго" назвало критичний сценарій температур для енергосистеми взимку

Тривалі сильні морози можуть призвести до запровадження як аварійних, так і погодинних відключень електроенергії по території всієї України.

Відповідну інформацію повідомив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Дивіться також Тариф на світло у 2026 році: чи зростуть суми в платіжках

У якому разі відключень може побільшати?

Він пояснив, що для української енергосистеми найскладнішим може стати період щонайменше тижня з температурами до 10 градусів і нижче, коли споживання електроенергії вочевидь різко зросте.

За його словами, у таких умовах забезпечити потреби ані імпортом, ані власною генерацією не вдасться. Керівник "Укренерго" пояснив, що тоді доведеться вводити аварійні та погодинні відключення.

Але він зазначив, що значного погіршення ситуації не прогнозують, бо зі зростанням споживання додаткове навантаження ляже на ті мережі, які вже працюють за графіками погодинних вимкнень.

Більше ніж 4 черги навряд чи буде, якщо не станеться нових ударів по енергетичній інфраструктурі,

– сказав Віталій Зайченко.

Яка ситуація в енергетиці?