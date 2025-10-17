Мужчины, которые имеют трех и более детей, но разведены с их матерью, могут получить отсрочку от мобилизации. Это можно сделать даже если с бывшей женой не заключен договор об алиментах.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на адвоката Дарью Тарасенко. Некоторые ТЦК и СП не знают об изменениях в постановлении, а потому могут отказывать в предоставлении отсрочки.

Смотрите также Отсрочка от мобилизации: как получить и какие документы подавать

Может ли отец трех и более детей оформить отсрочку от мобилизации, если разведен?

По словам адвоката, ранее получить отсрочку в случае, если мать детей не дает для этого соответствующие документы, было трудно. Все из-за того, что пакет документов согласно постановлению Кабинета министров Украины был некорректен. После проведенного суда правительство все же внесло изменения в перечень, и теперь процесс оформления отсрочки значительно упрощен.

После внесенных изменений ТЦК и СП не будут требовать договор с матерью об алиментах. Поэтому биологический отец детей должен предоставить документы о каждом из них. Речь идет о:

свидетельства о рождении ребенка с указанием отцовства военнообязанного;

свидетельство о браке с матерью детей или решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (матерью), который является военнообязанным, или решение органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом (матерью), что является военнообязанным, или письменный договор между родителями о том, с кем из родителей будут проживать дети, и об участии второго родителя в их воспитании;

решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (матерью), который является военнообязанным, решение органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом (матерью), что является военнообязанным, письменный договор между родителями о том, с кем из родителей будут проживать дети, и об участии второго родителя в их воспитании; также подходит информация из Единого реестра должников об отсутствии в Реестре сведений о военнообязанном по взысканию алиментов с датой формирования такой информации не позднее чем за пять дней до дня подачи заявления о предоставлении отсрочки.

Специалист добавила, что если ТЦК и СП при наличии этих документов отказывают в предоставлении отсрочки из-за отсутствия договора с матерью ребенка, то военнообязанный может судиться.

Кого не могут мобилизовать?