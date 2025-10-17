Чоловіки, які мають трьох і більше дітей, але розлучені з їхньою матір'ю, можуть отримати відстрочку від мобілізації. Це можна зробити навіть якщо з колишньою дружиною не укладено договір про аліменти.

Про це пише 24 Канал з посиланням на адвокатку Дар'ю Тарасенко. Деякі ТЦК і СП не знають про зміни в постанові, а тому можуть відмовляти в наданні відстрочки.

Чи може батько трьох і більше дітей оформити відстрочку від мобілізації, якщо розлучений?

За словами адвокатки, раніше отримати відстрочку у випадку, якщо мати дітей не дає для цього відповідні документи, було важко. Усе через те, що пакет документів згідно з постановою Кабінету міністрів України був некоректний. Після проведеного суду уряд все ж вніс зміни до переліку, тож тепер процес оформлення відстрочки значно спрощений.

Після внесених змін ТЦК і СП не вимагатимуть договір з матір'ю про аліменти. Тож біологічний батько дітей має надати документи про кожного з них. Йдеться про:

свідоцтва про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов’язаного;

свідоцтво про шлюб з матір’ю дітей або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком (матір’ю), що є військовозобов’язаним, або рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання дітей з батьком (матір’ю), що є військовозобов’язаним, або письмовий договір між батьками про те, з ким з батьків будуть проживати діти, та про участь другого з батьків у їх вихованні;

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком (матір’ю), що є військовозобов’язаним, рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання дітей з батьком (матір’ю), що є військовозобов’язаним, письмовий договір між батьками про те, з ким з батьків будуть проживати діти, та про участь другого з батьків у їх вихованні; також підходить інформація з Єдиного реєстру боржників про відсутність в Реєстрі відомостей про військовозобов’язаного за стягнення аліментів з датою формування такої інформації не пізніше ніж за п’ять днів до дня подання заяви про надання відстрочки.

Фахівчиня додала, що якщо ТЦК і СП за наявності цих документів відмовляють в наданні відстрочки через відсутність договору з матір'ю дитини, то військовозобов'язаний може судитися.

Кого не можуть мобілізувати?