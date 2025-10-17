Чи потрібен договір із матір'ю для оформлення відстрочки багатодітному батьку
- Чоловіки з трьома і більше дітьми можуть отримати відстрочку від мобілізації без договору про аліменти з матір'ю дітей.
- Для відстрочки потрібно надати свідоцтва про народження дітей та інші документи.
Чоловіки, які мають трьох і більше дітей, але розлучені з їхньою матір'ю, можуть отримати відстрочку від мобілізації. Це можна зробити навіть якщо з колишньою дружиною не укладено договір про аліменти.
Про це пише 24 Канал з посиланням на адвокатку Дар'ю Тарасенко. Деякі ТЦК і СП не знають про зміни в постанові, а тому можуть відмовляти в наданні відстрочки.
Чи може батько трьох і більше дітей оформити відстрочку від мобілізації, якщо розлучений?
За словами адвокатки, раніше отримати відстрочку у випадку, якщо мати дітей не дає для цього відповідні документи, було важко. Усе через те, що пакет документів згідно з постановою Кабінету міністрів України був некоректний. Після проведеного суду уряд все ж вніс зміни до переліку, тож тепер процес оформлення відстрочки значно спрощений.
Після внесених змін ТЦК і СП не вимагатимуть договір з матір'ю про аліменти. Тож біологічний батько дітей має надати документи про кожного з них. Йдеться про:
- свідоцтва про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов’язаного;
- свідоцтво про шлюб з матір’ю дітей або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком (матір’ю), що є військовозобов’язаним, або рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання дітей з батьком (матір’ю), що є військовозобов’язаним, або письмовий договір між батьками про те, з ким з батьків будуть проживати діти, та про участь другого з батьків у їх вихованні;
- також підходить інформація з Єдиного реєстру боржників про відсутність в Реєстрі відомостей про військовозобов’язаного за стягнення аліментів з датою формування такої інформації не пізніше ніж за п’ять днів до дня подання заяви про надання відстрочки.
Фахівчиня додала, що якщо ТЦК і СП за наявності цих документів відмовляють в наданні відстрочки через відсутність договору з матір'ю дитини, то військовозобов'язаний може судитися.
Кого не можуть мобілізувати?
Заяву на відстрочку від мобілізації в Україні можна подати особисто у ТЦК або онлайн через застосунок Резерв+. Її надають за умови наявності всіх документів та підстав. Громадянин може мати відстрочку, наприклад за станом здоров'я, сімейним станом, через догляд за хворим родичем або через навчання.
Критичні підприємства можуть бронювати своїх працівників на 45 днів, навіть якщо у них неналежно оформлені облікові документи. Це можна зробити лише раз на рік.
Заброньовані працівники можуть виїжджати за кордон лише з метою відрядження, надавши відповідні документи. Військовозобов'язані, які мають відстрочку мають право їхати з України за наявності певних підстав.