17 жовтня, 18:04
Чи потрібен договір із матір'ю для оформлення відстрочки багатодітному батьку

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Чоловіки з трьома і більше дітьми можуть отримати відстрочку від мобілізації без договору про аліменти з матір'ю дітей.
  • Для відстрочки потрібно надати свідоцтва про народження дітей та інші документи.

Чоловіки, які мають трьох і більше дітей, але розлучені з їхньою матір'ю, можуть отримати відстрочку від мобілізації. Це можна зробити навіть якщо з колишньою дружиною не укладено договір про аліменти.

Про це пише 24 Канал з посиланням на адвокатку Дар'ю Тарасенко. Деякі ТЦК і СП не знають про зміни в постанові, а тому можуть відмовляти в наданні відстрочки.

Чи може батько трьох і більше дітей оформити відстрочку від мобілізації, якщо розлучений?

За словами адвокатки, раніше отримати відстрочку у випадку, якщо мати дітей не дає для цього відповідні документи, було важко. Усе через те, що пакет документів згідно з постановою Кабінету міністрів України був некоректний. Після проведеного суду уряд все ж вніс зміни до переліку, тож тепер процес оформлення відстрочки значно спрощений.

Після внесених змін ТЦК і СП не вимагатимуть договір з матір'ю про аліменти. Тож біологічний батько дітей має надати документи про кожного з них. Йдеться про: 

  • свідоцтва про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов’язаного;
  • свідоцтво про шлюб з матір’ю дітей або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком (матір’ю), що є військовозобов’язаним, або рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання дітей з батьком (матір’ю), що є військовозобов’язаним, або письмовий договір між батьками про те, з ким з батьків будуть проживати діти, та про участь другого з батьків у їх вихованні;
  • також підходить інформація з Єдиного реєстру боржників про відсутність в Реєстрі відомостей про військовозобов’язаного за стягнення аліментів з датою формування такої інформації не пізніше ніж за п’ять днів до дня подання заяви про надання відстрочки.

Фахівчиня додала, що якщо ТЦК і СП за наявності цих документів відмовляють в наданні відстрочки через відсутність договору з матір'ю дитини, то військовозобов'язаний може судитися.

Кого не можуть мобілізувати?

  • Заяву на відстрочку від мобілізації в Україні можна подати особисто у ТЦК або онлайн через застосунок Резерв+. Її надають за умови наявності всіх документів та підстав. Громадянин може мати відстрочку, наприклад за станом здоров'я, сімейним станом, через догляд за хворим родичем або через навчання.

  • Критичні підприємства можуть бронювати своїх працівників на 45 днів, навіть якщо у них неналежно оформлені облікові документи. Це можна зробити лише раз на рік.

  • Заброньовані працівники можуть виїжджати за кордон лише з метою відрядження, надавши відповідні документи. Військовозобов'язані, які мають відстрочку мають право їхати з України за наявності певних підстав.