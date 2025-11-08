Как учителям продлить отсрочку от мобилизации: объяснение адвоката

С 1 ноября в Украине автоматически продлевается отсрочка от мобилизации для тех, чьи данные уже есть в реестрах. Основным условием для преподавателей ВУЗов и учителей является работа в учебном заведении на ставке не менее 0,75.

Об этом пишет 24 Канал. Адвокат, кандидат юридических наук Владимир Пищида объяснил для УНИАН, как учителю получить отсрочку от мобилизации.

Что юристы говорят об отсрочке для учителей?

Пищид подчеркнул, что основным условием для учителей является работа в учебном заведении на ставке не менее 0,75. В зависимости от заведения дополнительные требования варьируются.

В то же время отсрочка может быть аннулирована в случае уменьшения педагогической нагрузки из-за потери рабочих часов и перевода в кадровый резерв.

Таким образом, становится понятно, могут ли мобилизовать учителя – так, если он был лишен отсрочки, то он автоматически становится военнообязанным, который может быть призван в ряды ВСУ,

– объяснили в издании.

По словам адвоката, для оформления соответствующего документа учителям и преподавателям не нужно проходить ВКК, это не обязательно, однако существует исключение для тех, у кого статус "ограниченно годный", тогда отправиться на комиссию придется.

Он напомнил, что для получения отсрочки необходимо подать в ТЦК или ЦНАП соответствующее заявление, к которому добавляют: справку с места работы; паспорт; военно-учетный документ; документы об образовании и квалификации; документы, подтверждающие трудовую деятельность.

Как работает продление отсрочки для учителей?